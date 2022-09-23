"Нужно больше": Зеленский потребовал немецкие танки "для победы"

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал, чтобы Германия отправила его стране танки, не оглядываясь на мнение союзников по НАТО. По его мнению, ФРГ в этом деле должна показать остальным пример.

"Если вы этого не хотите — это ваше мнение, но тогда не говорите, что сначала должны США, затем Польша, — нет, каждый должен брать на себя ответственность", — сказал Зеленский в интервью немецкой газете Bild.

Он заверил, что Киев благодарен Берлину за ту военную и финансовую помощь, которая уже оказана, но, "чтобы одержать победу", как он выразился, "нужно больше".

"Напротив, нужно показать пример другим при помощи поставки танков. Германия — самая сильная экономика в Европе, поэтому она также может подать хороший пример", — подчеркнул Зеленский.