"Нужно больше": Зеленский потребовал немецкие танки "для победы"
Зеленский потребовал от Германии танки для "победы" в обход союзников
Танки "Леопард 2". Фото © Wikipedia / Bundeswehr
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал, чтобы Германия отправила его стране танки, не оглядываясь на мнение союзников по НАТО. По его мнению, ФРГ в этом деле должна показать остальным пример.
"Если вы этого не хотите — это ваше мнение, но тогда не говорите, что сначала должны США, затем Польша, — нет, каждый должен брать на себя ответственность", — сказал Зеленский в интервью немецкой газете Bild.
Он заверил, что Киев благодарен Берлину за ту военную и финансовую помощь, которая уже оказана, но, "чтобы одержать победу", как он выразился, "нужно больше".
"Напротив, нужно показать пример другим при помощи поставки танков. Германия — самая сильная экономика в Европе, поэтому она также может подать хороший пример", — подчеркнул Зеленский.
Как сообщал Лайф, ранее Германия отказалась единолично поставлять Украине боевые танки. Об этом заявила министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт. Схема с круговой поставкой танков также не реализована.