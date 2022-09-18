Германия отказалась единолично поставлять Украине боевые танки
Германия не будет поставлять Украине боевые танки западного образца, пока никто из партнёров Берлина этого не делает. Об этом заявила министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт.
"Мы не хотим со стороны Германии делать одиночных шагов и будем принимать решения по таким вопросам только по согласованию с партнёрами", — сказала она в интервью редакционной группе Funke, напомнив, что пока ни одна страна не направила Киеву боевые танки западного образца.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба признался, что для него являются загадкой причины отказа Германии поставлять его стране танки. Вместе с тем в самой ФРГ уже открыто говорят, что её запасы оружия почти истощены из-за поставок Украине. Однако президент Незалежной Владимир Зеленский вспомнил о нацистском прошлом Германии из-за нехватки немецкого оружия.
Сайт Минобороны Германии