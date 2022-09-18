Германия отказалась единолично поставлять Украине боевые танки

Германия не будет поставлять Украине боевые танки западного образца, пока никто из партнёров Берлина этого не делает. Об этом заявила министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт.

"Мы не хотим со стороны Германии делать одиночных шагов и будем принимать решения по таким вопросам только по согласованию с партнёрами", — сказала она в интервью редакционной группе Funke, напомнив, что пока ни одна страна не направила Киеву боевые танки западного образца.