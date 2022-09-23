Мошенники из-за частичной мобилизации освоили новую схему обмана

Пользуясь повышенным интересом россиян к теме объявленной в стране частичной мобилизации, мошенники стали рассылать СМС с предложениями "уладить вопрос" с посещением военкомата. Перед этим аферисты обработали базы данных в поисках информации о мужчинах призывного возраста или отслуживших в Вооружённых силах, а также о членах их семей. Об этом рассказали в компаниях, занимающихся информационной безопасностью.

"Обман строится на версии связей с военкоматом или гарантиях профессиональной юридической помощи. Если жертва поверила мошенникам, то последние назначают сумму и скрываются с деньгами", — рассказали газете "Известия" в пресс-службе компании по кибербезопасности.

Злоумышленники, как пишет издание, всегда подстраиваются под актуальную повестку. По новому сценарию они угрожают собеседнику наказанием за неявку в военкомат и тут же предлагают "вариант" решения, конечно, за определённую сумму. Женщинам же мошенники могут солгать, что их родственник якобы уже на сборном пункте, даже если тот явно не подпадает под мобилизацию.

Между тем за подделку официального документа, способного избавить от мобилизации, закон предполагает до трёх лет тюрьмы, преступление также чревато лишением свободы от 10 до 15 лет. В Роскомнадзоре рассказали, что "работа по пресечению" ведётся, ложные сообщения незамедлительно блокируют. С начала специальной военной операции на Украине ведомством выявлено и удалено более 133 тысяч фейков, дискредитирующих ВС РФ, а также материалов с призывами к участию в массовых беспорядках на территории России.

Мобильные операторы также ведут борьбу с мошенниками. Там пояснили, что не прослушивают разговоры и не читают СМС. Сомнительные вызовы и сообщения определяют и блокируют по косвенным признакам.