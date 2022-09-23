В центре Мелитополя раздался взрыв
В центре Мелитополя раздался громкий взрыв. Об этом сообщили в пресс-службе военно-гражданской администрации города. Информация о пострадавших и ущербе уточняется.
В свою очередь, председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в интервью РИА "Новости" уточнил, что это был одиночный, но объёмный взрыв.
Напомним, что этим утром в ДНР, ЛНР, Херсонщине и Запорожье стартуют референдумы. Голосование уже идёт на Дальнем Востоке России. Вопрос один: поддерживают ли жители двух республик и двух областей их вхождение в состав РФ.
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ТАСС / Сергей Мальгавко