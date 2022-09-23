В центре Мелитополя раздался взрыв

В центре Мелитополя раздался громкий взрыв. Об этом сообщили в пресс-службе военно-гражданской администрации города. Информация о пострадавших и ущербе уточняется.

В свою очередь, председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в интервью РИА "Новости" уточнил, что это был одиночный, но объёмный взрыв.