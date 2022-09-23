В Николаеве перекрыли реку баржами, опасаясь российских кораблей
ВСУ перегородили Южный Буг в Николаеве баржами, опасаясь кораблей РФ
Вооружённые силы Украины перегородили реку Южный Буг в Николаеве баржами, опасаясь прохода там российских боевых кораблей. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на фотографии, сделанные местными жителями.
Фото © Telegram / РИА "Новости"
На фото, переданных николаевцами через знакомого из Донецка Сергея Лебедева, Южный Буг просматривается со стороны Каботажного спуска. Агентство уточняет, что справа находится Черноморский судостроительный завод (ЧСЗ), слева — морской порт. При увеличении отчётливо видны как минимум четыре гружёные баржи, которыми, по словам Лебедева, ВСУ планируют задержать российский флот. Он также показал другие снимки, где видно, как украинские войска в Николаеве оборудуют оборонительные позиции не просто рядом с многоквартирными домами, а уже непосредственно в них.
Как сообщал Лайф, 27 августа российские десантники остановили прорыв ВСУ на направлении Николаев — Кривой Рог. В результате было ликвидировано более 20 украинских военнослужащих и пяти единиц техники противника. А 7 сентября украинская армия потеряла два танка, шесть БМП и более 190 военнослужащих на том же направлении. Спустя несколько дней ВСУ лишились там ещё свыше 300 бойцов за сутки.
Wikipedia / Konstantinus