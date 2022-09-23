В Николаеве перекрыли реку баржами, опасаясь российских кораблей

На фото, переданных николаевцами через знакомого из Донецка Сергея Лебедева, Южный Буг просматривается со стороны Каботажного спуска. Агентство уточняет, что справа находится Черноморский судостроительный завод (ЧСЗ), слева — морской порт. При увеличении отчётливо видны как минимум четыре гружёные баржи, которыми, по словам Лебедева, ВСУ планируют задержать российский флот. Он также показал другие снимки, где видно, как украинские войска в Николаеве оборудуют оборонительные позиции не просто рядом с многоквартирными домами, а уже непосредственно в них.