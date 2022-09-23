"Ничего не объясняют": Туристы в Анталье устроили массовую драку перед полётом в Москву

Десятки туристов, снятых в Анталье с рейса до Москвы, устроили массовую драку в аэропорту. По словам очевидцев, это был конфликт между ними. Представители воздушной гавани не объяснили причины запрета на полёт в столицу РФ.

Туристы в Анталье устроили массовую драку в аэропорту. Видео © Телеканал "360"

"Рейс TK3146 вылетел, но не взял на рейс 20 туристов, не посадили на рейс без объяснений", — цитирует телеканал "360" слова своего источника.

По словам собеседника телеканала, на борт не взяли клиентов туроператора Sunmar. Как сообщил другой очевидец, на горячей линии ответили, что объяснений по сложившейся ситуации не будет до утра. В результате, вероятно, на нервной почве из-за неясности туристы сцепились. Их пытались разнять сотрудники службы безопасности турецкого аэропорта.

"Ждут уже час — ни багаж не вернули, ни представителя нет. Там очень много народа с разных рейсов сняли", — рассказал один из очевидцев.