НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
23 сентября, 03:00

Вынесен приговор по делу о гибели детей в лагере "Холдоми"

Фигуранты дела о гибели детей в лагере "Холдоми" получили от 4 до 9 лет колонии

<p>Последствия пожара в лагере "Холдоми". Фото © ГУ МЧС по Хабаровскому краю</p>

Последствия пожара в лагере "Холдоми". Фото © ГУ МЧС по Хабаровскому краю

В Хабаровском крае фигуранты уголовного дела о гибели детей при пожаре в комплексе "Холдоми" получили от четырёх до девяти лет колонии. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

"Владелец и директор детского оздоровительного лагеря "Холдоми" признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкших по неосторожности смерть двух и более лиц)", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

А глава районного отдела надзорной деятельности и профилактики работы регионального главка МЧС признан виновным по части 3 статьи 293 УК РФ ("Халатность").

Суд установил, что причиной пожара стали нарушения правил безопасности при эксплуатации обогревателя. Ещё в лагере не было инструкции по эвакуации при пожаре, персоналу не выдали средства индивидуальной защиты.

Владелец лагеря отправится в колонию на девять лет, директор лагеря — на восемь лет, сотрудник надзорного отдела МЧС — на четыре года. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима.

Вручён орден родителям мальчика, который спасал детей в лагере "Холдоми"

Вручён орден родителям мальчика, который спасал детей в лагере "Холдоми"

Как рассказывал Лайф, в ночь с 22 на 23 июля в туристическом комплексе "Холдоми" в Хабаровском крае произошёл пожар в палаточном лагере. В момент возгорания там находилось 189 детей, в результате четверо погибли, в том числе и десятилетний Алексей Мартыненко из Комсомольска-на-Амуре. Он помогал товарищам выбираться из горящих палаток и получил тяжёлые ожоги, от которых скончался в больнице.

Андрей Григорьев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров