Вынесен приговор по делу о гибели детей в лагере "Холдоми"

В Хабаровском крае фигуранты уголовного дела о гибели детей при пожаре в комплексе "Холдоми" получили от четырёх до девяти лет колонии. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

"Владелец и директор детского оздоровительного лагеря "Холдоми" признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкших по неосторожности смерть двух и более лиц)", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

А глава районного отдела надзорной деятельности и профилактики работы регионального главка МЧС признан виновным по части 3 статьи 293 УК РФ ("Халатность").

Суд установил, что причиной пожара стали нарушения правил безопасности при эксплуатации обогревателя. Ещё в лагере не было инструкции по эвакуации при пожаре, персоналу не выдали средства индивидуальной защиты.

Владелец лагеря отправится в колонию на девять лет, директор лагеря — на восемь лет, сотрудник надзорного отдела МЧС — на четыре года. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима.