Читатели Breitbart высмеяли призыв Зеленского в ООН "наказать" Россию

Призыв президента Украины Владимира Зеленского "наказать" России, озвученный им на сессии Генассамблеи ООН, высмеяли простые американцы. Выступление украинского лидера прокомментировали читатели консервативного портала Breitbart.

Издание написало о том, что Зеленский использовал неделю высокого уровня сессии Генассамблеи, чтобы попросить у западных стран ещё оружия, в том числе ударные системы дальнего действия.

"Перевожу: "Пожалуйста, пришлите еще денег. Очень нужны деньги", — написал автор комментария под псевдонимом Heynorm48.

Montana1987 поинтересовался, когда у Зеленского следующая фотосессия для Vogue. А DeepThought отметил, что Зеленский сейчас может быть самым популярным человеком в мире.

"Не похоже, чтобы его и впрямь интересовали переговоры", — написал A447.

Breathe Deeply тоже высказал мнение, что круглый стол Зеленскому ни к чему – он получает деньги с Запада и "наживается на войне".