Зеленский на Генассамблее ООН перечислил пять "условий" достижения мира
Президент Украины Владимир Зеленский представил на сессии Генеральной ассамблеи ООН "формулу мира", состоящую из пяти пунктов. По его мнению, это наказание, защита жизни, восстановление и гарантия безопасности, а также решимость.
Украинский лидер полагает, что его формула может сработать не только для Киева, но и для всех, "кто может оказаться в похожей ситуации".
"Это формула, которая предполагает наказание за преступление, предполагает защиту жизни, восстановление безопасности и территориальной целостности, гарантирует безопасность и предполагает решимость", — цитирует Зеленского ТАСС.
Напомним, Генассамблея разрешила украинскому лидеру сделать заявление к сессии в видеообращении. Зеленский утверждал, что не имеет возможности приехать в Нью-Йорк из соображений безопасности. Российский постпред при ООН Василий Небензя высказал протест о том, что Москва не поддержит инициативу Киева дать Зеленскому выступить посредством видеообращения. Как заявил дипломат, виртуальная речь станет нарушением правил.
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