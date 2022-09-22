Зеленский на Генассамблее ООН перечислил пять "условий" достижения мира

Президент Украины Владимир Зеленский представил на сессии Генеральной ассамблеи ООН "формулу мира", состоящую из пяти пунктов. По его мнению, это наказание, защита жизни, восстановление и гарантия безопасности, а также решимость.

Украинский лидер полагает, что его формула может сработать не только для Киева, но и для всех, "кто может оказаться в похожей ситуации".