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22 сентября, 04:28

Вашингтон пообещал Киеву помощи "столько, сколько потребуется"

Блинкен: США будут продолжать непоколебимую поддержку украинского народа

США будут поддерживать Украину "столько, сколько потребуется". Об этом сообщается в письменном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, распространённом в связи с объявлением частичной мобилизации в России.

"Призыв провести частичную мобилизацию российских граждан, отправив их воевать на Украину, отражает трудности Кремля на поле боя, непопулярность войны и нежелание россиян воевать на ней", сказано в письменном заявлении американского госсекретаря.

США не готовы признать референдумы в Донбассе

США не готовы признать референдумы в Донбассе

По его словам, Украине оказывается последовательная и значительная поддержка в обороне, и США, по его словам, будут продолжать "непоколебимую поддержку украинского народа столько, сколько потребуется".

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия не признает результаты референдумов в народных республиках Донбасса. Перед Генеральной Ассамблеей ООН в Нью-Йорке он подчеркнул, что Украина имеет полное право защищать свой суверенитет и демократию.

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ТАСС / AP / Andrew Harnik

Юлия Коновалова

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