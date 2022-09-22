Вашингтон пообещал Киеву помощи "столько, сколько потребуется"

США будут поддерживать Украину "столько, сколько потребуется". Об этом сообщается в письменном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, распространённом в связи с объявлением частичной мобилизации в России.

"Призыв провести частичную мобилизацию российских граждан, отправив их воевать на Украину, отражает трудности Кремля на поле боя, непопулярность войны и нежелание россиян воевать на ней", — сказано в письменном заявлении американского госсекретаря.

По его словам, Украине оказывается последовательная и значительная поддержка в обороне, и США, по его словам, будут продолжать "непоколебимую поддержку украинского народа столько, сколько потребуется".