Киев похвалился, что стал полигоном для американских оружейников

Американские оборонные компании могут использовать конфликт на Украине для испытания своих пилотных проектов, и ряд зарубежных предприятий уже этим занимаются. С таким сообщением выступил украинский замминистра обороны Владимир Гаврилов.

Глава военного ведомства страны Алексей Резников в июле заявлял, что Украина превратилась в "испытательный полигон", и пригласил производителей западных вооружений протестировать их новую продукцию на поле боя против России. Помощник генсека НАТО Дэвид ван Вил тоже высказывался в том смысле, что альянс использует украинский конфликт для понимания внедрения высоких технологий в сферу обороны.

"Если у вас есть какие-то идеи или некоторые пилотные проекты, которые нужно испытать перед массовым производством, вы можете послать их нам, и мы объясним, что нужно делать", — приводит издание Military Times заявление Гаврилова.

В своей речи на конференции американской национальной оборонной промышленной ассоциации в Техасе украинский замминистра заверил, что оружие, проверенное в ходе боевых действий, будет легко продать. Гаврилов сообщил, что ряд военных компаний уже передали Киеву "ещё не выпущенное" оборудование, в частности технологии против беспилотников и для защиты от помех.

"И они возвращаются с продуктом, который конкурентоспособен на рынке, потому что он был протестирован в зоне боевых действий", — сказал чиновник.