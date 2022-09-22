Киев похвалился, что стал полигоном для американских оружейников
В Киеве заявили, что военные компании США уже испытывают на Украине новые вооружения
Американские оборонные компании могут использовать конфликт на Украине для испытания своих пилотных проектов, и ряд зарубежных предприятий уже этим занимаются. С таким сообщением выступил украинский замминистра обороны Владимир Гаврилов.
Глава военного ведомства страны Алексей Резников в июле заявлял, что Украина превратилась в "испытательный полигон", и пригласил производителей западных вооружений протестировать их новую продукцию на поле боя против России. Помощник генсека НАТО Дэвид ван Вил тоже высказывался в том смысле, что альянс использует украинский конфликт для понимания внедрения высоких технологий в сферу обороны.
"Если у вас есть какие-то идеи или некоторые пилотные проекты, которые нужно испытать перед массовым производством, вы можете послать их нам, и мы объясним, что нужно делать", — приводит издание Military Times заявление Гаврилова.
В своей речи на конференции американской национальной оборонной промышленной ассоциации в Техасе украинский замминистра заверил, что оружие, проверенное в ходе боевых действий, будет легко продать. Гаврилов сообщил, что ряд военных компаний уже передали Киеву "ещё не выпущенное" оборудование, в частности технологии против беспилотников и для защиты от помех.
"И они возвращаются с продуктом, который конкурентоспособен на рынке, потому что он был протестирован в зоне боевых действий", — сказал чиновник.
Ранее депутат немецкого Бундестага от фракции "Левых" Сара Вагенкнехт заявила, что считает безумными своих коллег, выступающих за поставки оружия Украине. По словам политика, Федеральное правительство ФРГ должно поддержать переговоры между Москвой и Киевом вместо продолжения эскалации.
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