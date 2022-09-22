"Возомнил себя Наполеоном": Американцы озлобились на Макрона после его слов о России
Читатели Breitbart раскритиковали заявления Эммануэля Макрона относительно России
Читатели американского консервативного портала Breitbart резко отреагировали на высказывания президента Франции Эмманюэля Макрона относительно России. Некоторые пользователи считают, что политик "возомнил себя Наполеоном".
Ранее французский лидер, выступая на полях Генеральной Ассамблеи ООН, раскритиковал действий Москвы и призвал страны мира "оказывать большее давление" на президента РФ Владимира Путина. Эта публикация портала вызвала активный отклик читателей в комментариях.
"Макрон возомнил себя Наполеоном", — пригвоздил французского лидера один из пользователей.
"А ботинком по трибуне Макрон стучал?" — сыронизировал другой.
Следующий заявил, что Макрону до смерти требуется внимание. Всем на него плевать, а граждан Франции волнует лишь то, что им может предложить Марин Ле Пен, полагает комментатор.
"Закрой пасть, Макрон! Где вы все были, когда НАТО бомбила Ливию и Сербию?" — грубо обратился к президенту новый пользователь.
"Да Франция — это один большой сортир, никакого величия ей не светит", — в подобной манере пишет ещё один читатель.
"Макрон — креатура глобалистов и Клауса Шваба. Я согласен на что угодно, кроме глобалистской тирании, которую насаждает ВЭФ [Всемирный экономический форум в Давосе]", — отмечается в очередном комментарии.
"Да сдавайся уже! У вас, у французов, это ловко выходит. Немцы, если что, расскажут", — призывают президента.
Ранее сообщалось, что Макрон в ближайшие дни намерен провести переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Французские СМИ в свою очередь утверждают, что Париж запросил "срочный разговор" с Кремлём, как только стало известно о референдумах, которые пройдут в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях, однако позже допустили, что разговор двух лидеров откладывается. Позднее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Макрон и Путин не созванивались и пока не планируют.