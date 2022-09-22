"Возомнил себя Наполеоном": Американцы озлобились на Макрона после его слов о России

Читатели американского консервативного портала Breitbart резко отреагировали на высказывания президента Франции Эмманюэля Макрона относительно России. Некоторые пользователи считают, что политик "возомнил себя Наполеоном".

Ранее французский лидер, выступая на полях Генеральной Ассамблеи ООН, раскритиковал действий Москвы и призвал страны мира "оказывать большее давление" на президента РФ Владимира Путина. Эта публикация портала вызвала активный отклик читателей в комментариях.

"Макрон возомнил себя Наполеоном", — пригвоздил французского лидера один из пользователей.

"А ботинком по трибуне Макрон стучал?" — сыронизировал другой.

Следующий заявил, что Макрону до смерти требуется внимание. Всем на него плевать, а граждан Франции волнует лишь то, что им может предложить Марин Ле Пен, полагает комментатор.

"Закрой пасть, Макрон! Где вы все были, когда НАТО бомбила Ливию и Сербию?" — грубо обратился к президенту новый пользователь.

"Да Франция — это один большой сортир, никакого величия ей не светит", — в подобной манере пишет ещё один читатель.

"Макрон — креатура глобалистов и Клауса Шваба. Я согласен на что угодно, кроме глобалистской тирании, которую насаждает ВЭФ [Всемирный экономический форум в Давосе]", — отмечается в очередном комментарии.