На Белгородчине продлён жёлтый уровень террористической опасности до 7 октября
На территории Белгородской области до 7 октября продлён жёлтый уровень террористической опасности, об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Жёлтый уровень действует у белгородцев с 11 апреля.
"С сегодняшнего дня и до 7 октября продлеваем жёлтый уровень террористической опасности. Также до 7 октября продлевается постановление о запрете запуска петард, фейерверков и салютов", — написал Гладков у себя в канале в "Телеграме".
Напомним, 18 сентября Гладков сообщал, что в результате обстрела города Валуйки со стороны ВСУ различные разрушения есть в 72 жилых домах. По его словам, эти последствия оказались самыми тяжёлыми после удара по Белгороду в июле.
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