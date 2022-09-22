На территории Белгородской области до 7 октября продлён жёлтый уровень террористической опасности, об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Жёлтый уровень действует у белгородцев с 11 апреля.

"С сегодняшнего дня и до 7 октября продлеваем жёлтый уровень террористической опасности. Также до 7 октября продлевается постановление о запрете запуска петард, фейерверков и салютов", — написал Гладков у себя в канале в "Телеграме".