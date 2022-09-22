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22 сентября, 02:56

В Белгородской области продлён жёлтый уровень террористической опасности

На территории Белгородской области до 7 октября продлён жёлтый уровень террористической опасности, об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Жёлтый уровень действует у белгородцев с 11 апреля.

"С сегодняшнего дня и до 7 октября продлеваем жёлтый уровень террористической опасности. Также до 7 октября продлевается постановление о запрете запуска петард, фейерверков и салютов", — написал Гладков у себя в канале в "Телеграме".

Губернатор Гладков сообщил о сработавшей в Белгороде системе ПВО

Губернатор Гладков сообщил о сработавшей в Белгороде системе ПВО

Напомним, 18 сентября Гладков сообщал, что в результате обстрела города Валуйки со стороны ВСУ различные разрушения есть в 72 жилых домах. По его словам, эти последствия оказались самыми тяжёлыми после удара по Белгороду в июле.

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Дмитрий Алексиевич

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