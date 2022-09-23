"Наши успехи покрыты тайной": ЦРУ нашло способ развеять мифы о себе

Центральное разведывательное управление США запустило свой подкаст. Он получил название "Файлы Лэнгли" (The Langley Files) по району, где находится штаб-квартира ЦРУ.

Гостем первого выпуска стал глава управления Уильям Бёрнс. Он сразу признал необычность решения создать подкаст для спецслужбы: она должна собирать секреты, а не раскрывать их.

"Обычно мы работаем в тени <…>, наши успехи покрыты тайной, а наши неудачи болезненно заметны. <…> Однако я убеждён, <…> что в нашей демократии, где доверие к институтам в дефиците, важно пытаться максимально объяснить, кто мы, немного демистифицировать то, что мы делаем", — сказал Бёрнс.

Он поведал, что любит фильм о шпионах, однако на деле работа ЦРУ выглядит совсем не как в кино. На экране это "гламурный мир агентов-одиночек, мир Джеймса Бонда, Джейсона Борна и Джека Райана", отметил глава ЦРУ. Он признал, что в связи с этим часто становится объектом для шуток в семье, ведь "не совсем соответствует этому имиджу".

"Мне комфортнее ездить на нашем Subaru Outback 2013 года выпуска, соблюдая все ограничения скорости", — пояснил руководитель управления.