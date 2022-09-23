Венгры отказались "платить за войну, к которой непричастны"

В Будапеште не видят смысла в погоне за новым пакетом санкций в отношении России. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто после встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

"Наша позиция предельно ясна. Мы не видим никаких рациональных причин гнаться за новым пакетом санкций, особенно если речь идёт об энергетике", — сказал Сийярто журналистам.

Он пояснил, что для Будапешта это "красная линия". Там не хотят, чтобы венгерский народ "платил за войну, к которой он никак не причастен".

"Конечно, если будет проект, мы примем участие в обсуждениях, но мы не дадим нашего согласия ни на что, что будет противоречить нашим национальным интересам", — заверил венгерский министр.

По его мнению, экономика ЕС идёт к рецессии, и это "полностью против интересов Европы и её народов". Сийярто также выразил надежду на то, что мир вскоре будет достигнут.