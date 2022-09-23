В США раскрыли неприятную для Европы правду об энергетическом кризисе
WSJ: европейские компании оказались вынуждены переносить производство в США
Европейские компании, столкнувшись с резким ростом цен на газ, вынуждены переносить своё производство в США. В результате американская экономика извлекает наибольшую выгоду из энергетического кризиса в Европе. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.
"Американская экономика оказалась среди тех, кто извлёк наибольшую выгоду из энергетического кризиса в Европе", — отмечают авторы публикации.
Переносить свои мощности в Соединённые Штаты вынуждены компании, которые заняты в производстве стали, удобрений и ряда других товаров. В США более стабильные цены на топливо, есть поддержка от властей.
Как отмечает издание, эксперты меж тем говорят о риске начала "новой эпохой деиндустриализации". На этом фоне Белый дом одобрил целый пакет мер для стимулирования промышленного производства. На фоне всего этого европейские компании могут пытаться сохранить конкурентоспособность, переезжая в США.
Лайф сообщал, что США отказались наращивать поставки сланцевого газа в страны ЕС. Дело в том, что инвесторы, вкладывающие средства в нефтегазовую отрасль, больше не заинтересованы в увеличении объёмов добычи энергоресурсов, поскольку, пока сырья мало, продаётся оно гораздо дороже.
Агентство "Москва" \ Сергей Киселёв