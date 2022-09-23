В США раскрыли неприятную для Европы правду об энергетическом кризисе

Европейские компании, столкнувшись с резким ростом цен на газ, вынуждены переносить своё производство в США. В результате американская экономика извлекает наибольшую выгоду из энергетического кризиса в Европе. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

"Американская экономика оказалась среди тех, кто извлёк наибольшую выгоду из энергетического кризиса в Европе", — отмечают авторы публикации.

Переносить свои мощности в Соединённые Штаты вынуждены компании, которые заняты в производстве стали, удобрений и ряда других товаров. В США более стабильные цены на топливо, есть поддержка от властей.

Как отмечает издание, эксперты меж тем говорят о риске начала "новой эпохой деиндустриализации". На этом фоне Белый дом одобрил целый пакет мер для стимулирования промышленного производства. На фоне всего этого европейские компании могут пытаться сохранить конкурентоспособность, переезжая в США.