Россиян призвали быть осторожнее с инжиром

Инжир нельзя есть каждый день. Либо не не более трёх плодов, либо через день, или два через два. Об этом рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Римма Мойсенко. Она уточнила, что инжир содержит белок, особенно в его зёрнах, а значит, может вызывать противодействие иммунной системы. Его масштаб будет зависеть от количества съеденного.

"Если мы будем три дня подряд есть инжир, иммунная система может считать информацию о белке и жирах, которые в нём содержатся, и отреагировать на них, как на угрозу. Начнётся противодействие. Иммунная система начнет вырабатывать антитела к инжиру, и он станет непереносимым для организма, а значит, не будет перевариваться и в итоге будет перегружать желудочно-кишечный тракт", — пояснила Мойсенко в интервью радио Sputnik.

Спелый инжир также содержит избыточное количество фруктозы, поэтому есть его можно не всем, добавила она. Например, тем, у кого нарушены обменные процессов — углеводный, липидный обмены. В частности, он противопоказан людям с метаболическим синдромом, ожирением, сахарным диабетом. Кроме того, в плодах много маленьких семян, его не рекомендуется есть людям с обострением хронических заболеваний желудка и кишечника.

Для остальных есть и хорошие новости. Диетолог напомнила, что этот фрукт содержит целую палитру витаминов и минералов. Во-первых, это йод, который полезен для щитовидной железы. Кроме того, есть антиоксиданты в зёрнах. Дигидрокверцетин, астаксантин помогают защититься от простудных заболеваний и укрепляют иммунитет.

"В инжире есть приличное количество фосфора, много калия, селена, содержатся магний и цинк. Там предостаточно витамина С, есть витамины A и E. Так что инжир — полезный плод, который позволит получить минералы и витамины", — сказала Мойсенко.