"Всё дело в деньгах": Британцев разозлило очередное требование Зеленского
Читателей Daily Mail разозлило требование Зеленского на ГА ООН о военной помощи
Читателей британской газеты Daily Mail возмутило выступление президента Украины Владимира Зеленского на Генассамблее ООН, в ходе которого он призвал "наказать" Россию и потребовал финансовой и военной помощи. Негодованием они поделились в комментариях к публикации.
"Для Зеленского всё дело в деньгах, не так ли?" — задала риторический вопрос пользователь под псевдонимом mishmashgirl.
BillyBobJoeBob отметил, что "США должны перестать платить за это", а ещё один участник дискуссии отметил, что у Зеленского "очень сильный колумбийский порошок".
Высказали президенту Украины также за то, что он опять выступил, одевшись в хаки, а не классический костюм.
"Тем временем жена Зеленского покупает одежду во всех ведущих домах моды Нью-Йорка, причём всегда за счёт американских налогоплательщиков", — возмутился ещё один читатель.
Как рассказывал Лайф, Зеленский на Генассамблее ООН перечислил пять "условий" достижения мира. В том числе это защита жизни, восстановление и гарантия безопасности.
UN Photo / Cia Pak