"Всё дело в деньгах": Британцев разозлило очередное требование Зеленского

Читателей британской газеты Daily Mail возмутило выступление президента Украины Владимира Зеленского на Генассамблее ООН, в ходе которого он призвал "наказать" Россию и потребовал финансовой и военной помощи. Негодованием они поделились в комментариях к публикации.

"Для Зеленского всё дело в деньгах, не так ли?" — задала риторический вопрос пользователь под псевдонимом mishmashgirl.

BillyBobJoeBob отметил, что "США должны перестать платить за это", а ещё один участник дискуссии отметил, что у Зеленского "очень сильный колумбийский порошок".

Высказали президенту Украины также за то, что он опять выступил, одевшись в хаки, а не классический костюм.

"Тем временем жена Зеленского покупает одежду во всех ведущих домах моды Нью-Йорка, причём всегда за счёт американских налогоплательщиков", — возмутился ещё один читатель.