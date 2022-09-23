Раскрыт способ законно получать "чужую пенсию"

Некоторые россияне могут перейти на получение пенсии своих умерших супругов, если она больше, чем их собственная. Об этом сообщила доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. Она уточнила, что такой переход предполагает получение права по случаю потери кормильца.

"Поэтому супруг должен доказать, что находился на иждивении. Это может быть, если гражданин получал социальную или меньшую пенсию по старости или является инвалидом", — пояснила Иванова-Швец агентству "Прайм".

При этом человек будет получать не полную пенсию умершего супруга, а сумму за минусом 50% фиксированной выплаты к страховой пенсии. Здесь нужно считать, насколько это выгодно, добавила специалист. Специальные доплаты при переходе теряются. Оформление происходит после обращения в отделение ПФР. К тому же, отметила эксперт, можно получить и накопительную часть пенсии умершего супруга, но в случае, если он умер до выхода на пенсию и ни разу её не получал.