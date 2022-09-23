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23 сентября, 01:49

Ещё принцесса: Опубликовано неизвестное ранее фото Елизаветы II

Букингемский дворец опубликовал неизвестное ранее фото Елизаветы II

<p>Королева Елизавета II в молодости. Фото © royal.uk</p>

Королева Елизавета II в молодости. Фото © royal.uk

Букингемский дворец опубликовал фото Елизаветы II в окружении семьи, сделанное в конце 1940-х годов. То есть на снимке монаршая особа ещё в статусе принцессы, ведь на престол она взошла только через 12 лет.

Семья Елизаветы II в 1940 году. Фото © Twitter / RoyalFamily

Семья Елизаветы II в 1940 году. Фото © Twitter / RoyalFamily

На фото Елизавета II рядом с отцом — королём Георгом VI, матерью — королевой Елизаветой и сестрой — принцессой Маргарет. Похоронены они теперь все рядом. Там же нашёл последнее пристанище и муж Елизаветы II — герцог Эдинбургский.

Ранее не опубликованный портрет Елизаветы II показали перед похоронами королевы

Ранее не опубликованный портрет Елизаветы II показали перед похоронами королевы

Лайф рассказывал, что королева Великобритании Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет. Новым монархом Соединённого Королевства, Карлом III, стал её старший сын — принц Уэльский Чарльз. Похороны Елизаветы II прошли 19 сентября в Вестминстерском аббатстве, гроб с монаршим телом опустили в королевский склеп в часовне Святого Георгия. В Виндзоре в день похорон Елизаветы II побывало около ста тысяч человек. На церемонии присутствовало более 500 мировых лидеров и представители 200 стран и территорий.

Арина Родионова

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