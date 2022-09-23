Ещё принцесса: Опубликовано неизвестное ранее фото Елизаветы II
Букингемский дворец опубликовал неизвестное ранее фото Елизаветы II
Королева Елизавета II в молодости. Фото © royal.uk
Букингемский дворец опубликовал фото Елизаветы II в окружении семьи, сделанное в конце 1940-х годов. То есть на снимке монаршая особа ещё в статусе принцессы, ведь на престол она взошла только через 12 лет.
Семья Елизаветы II в 1940 году. Фото © Twitter / RoyalFamily
На фото Елизавета II рядом с отцом — королём Георгом VI, матерью — королевой Елизаветой и сестрой — принцессой Маргарет. Похоронены они теперь все рядом. Там же нашёл последнее пристанище и муж Елизаветы II — герцог Эдинбургский.
Лайф рассказывал, что королева Великобритании Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет. Новым монархом Соединённого Королевства, Карлом III, стал её старший сын — принц Уэльский Чарльз. Похороны Елизаветы II прошли 19 сентября в Вестминстерском аббатстве, гроб с монаршим телом опустили в королевский склеп в часовне Святого Георгия. В Виндзоре в день похорон Елизаветы II побывало около ста тысяч человек. На церемонии присутствовало более 500 мировых лидеров и представители 200 стран и территорий.