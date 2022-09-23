"Начинаем поворот": Корабли России и Китая вышли на совместное патрулирование
Минобороны показало видео патрулирования Тихого океана кораблями России и Китая
В Тихом океане боевые корабли ВМФ России и ВМС Китая вышли на совместное патрулирование. Они отрабатывают маневрирование в составе различных строёв и организацию связи. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Совместное патрулирование боевых кораблей России и Китая. Видео © Минобороны РФ
"Проведено несколько совместных и частных тренировок, в ходе которых решались противолодочные задачи, совершенствовались вопросы ведения поиска и спасения на море, организации противовоздушной обороны отрядов, выполнялись полёты противолодочных и поисково-спасательных вертолётов корабельного базирования", — говорится в сообщении оборонного ведомства.
На видео есть момент обмена информацией между кораблями. Слышно, как китайский военный моряк говорит с акцентом: "Сейчас китайский корабль начинает поворот". Российский коллега отвечает ему на китайском.
Российские корабли на переходе несколько раз дозаправились водой и топливом от танкера "Печенга". От ВМФ в тренировке участвуют фрегат "Маршал Шапошников", корветы "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", "Совершенный" и "Громкий", а также упомянутый танкер "Печенга".
От китайских ВМС задействованы эсминец "Нянь Чан", сторожевой корабль "Ян Чен" и судно снабжения "Дун Пинху".
Лайф рассказывал, что в начале сентября российско-китайский отряд кораблей провёл в акватории Японского моря артиллерийские стрельбы в рамках стратегических командно-штабных учений "Восток-2022".