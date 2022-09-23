"Начинаем поворот": Корабли России и Китая вышли на совместное патрулирование

В Тихом океане боевые корабли ВМФ России и ВМС Китая вышли на совместное патрулирование. Они отрабатывают маневрирование в составе различных строёв и организацию связи. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Совместное патрулирование боевых кораблей России и Китая. Видео © Минобороны РФ

"Проведено несколько совместных и частных тренировок, в ходе которых решались противолодочные задачи, совершенствовались вопросы ведения поиска и спасения на море, организации противовоздушной обороны отрядов, выполнялись полёты противолодочных и поисково-спасательных вертолётов корабельного базирования", — говорится в сообщении оборонного ведомства.

На видео есть момент обмена информацией между кораблями. Слышно, как китайский военный моряк говорит с акцентом: "Сейчас китайский корабль начинает поворот". Российский коллега отвечает ему на китайском.

Российские корабли на переходе несколько раз дозаправились водой и топливом от танкера "Печенга". От ВМФ в тренировке участвуют фрегат "Маршал Шапошников", корветы "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", "Совершенный" и "Громкий", а также упомянутый танкер "Печенга".

От китайских ВМС задействованы эсминец "Нянь Чан", сторожевой корабль "Ян Чен" и судно снабжения "Дун Пинху".