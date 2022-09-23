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Опубликовано 23 сентября 2022, 03:38
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В Николаеве БТР перелетел через забор от российского удара по военному заводу

Украинский БТР от российского удара по Николаевскому бронетанковому заводу перелетел через забор. Остатки боевой машины упали на пешеходную дорожку за территорией предприятия, где и продолжают находиться. Об этом сообщает РИА "Новости".

Агентство публикует фото, на котором виден обгоревший корпус БТР на фоне бетонного завода. Снимок отправил житель Донецка, которому его прислали жители Николаева. По их словам, удар был нанесён 19 сентября.

Корпус БТР у забора Николаевского бронетанкового завода. Фото © РИА "Новости"

Корпус БТР у забора Николаевского бронетанкового завода. Фото © РИА "Новости"

"Российской армией были нанесены удары по стратегическим объектам в городе Николаеве. На фотографии мы видим последствия одного из таких ударов. Это завод, в котором ремонтировалась тяжёлая военная техника. От ударов один из БТР был перекинут через забор и лежит сейчас на пешеходной дорожке", — сказал собеседник агентства.

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Как сообщал Лайф, Минобороны РФ отчиталось об этом ударе 20 сентября. Согласно данным ведомства, тогда помимо военной техники 59-й мотопехотной бригады ВСУ было уничтожено до 100 военнослужащих этого подразделения, но уже под Херсоном.

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Flickr / ministryofdefenceua

Андрей Григорьев
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