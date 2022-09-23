По запросу России за рубежом арестовано 60 объектов недвижимости на 500 млн долларов

По требованию России за рубежом арестовано более 60 объектов недвижимости и других активов на 500 миллионов долларов. Об этом сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов в ходе встречи с коллегами из стран ШОС в Астане, где обсуждаются вопросы возврата незаконно выведенных из государства финансовых средств.

"На текущий момент, несмотря на напряжённую международную повестку, Генеральной прокуратурой России обеспечивается и контролируется сохранение компетентными органами иностранных государств ареста на более чем 60 объектов недвижимого имущества, а также финансовые активы в сумме, эквивалентной полумиллиарда долларов США", — сказал он.

По словам Краснова, восстановительные процедуры, в результате которых незаконно выведенные из страны активы вернутся в Россию, являются совместной работой прокуратуры, следственных органов, оперативных служб, финансовой разведки, а также банковского и фискального контроля.