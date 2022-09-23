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23 сентября, 06:11

По запросу России за рубежом арестовано 60 объектов недвижимости на 500 млн долларов

Генпрокурор Краснов: По требованию России за рубежом арестовали активы на $500 млн

По требованию России за рубежом арестовано более 60 объектов недвижимости и других активов на 500 миллионов долларов. Об этом сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов в ходе встречи с коллегами из стран ШОС в Астане, где обсуждаются вопросы возврата незаконно выведенных из государства финансовых средств.

"На текущий момент, несмотря на напряжённую международную повестку, Генеральной прокуратурой России обеспечивается и контролируется сохранение компетентными органами иностранных государств ареста на более чем 60 объектов недвижимого имущества, а также финансовые активы в сумме, эквивалентной полумиллиарда долларов США", — сказал он.

По словам Краснова, восстановительные процедуры, в результате которых незаконно выведенные из страны активы вернутся в Россию, являются совместной работой прокуратуры, следственных органов, оперативных служб, финансовой разведки, а также банковского и фискального контроля.

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Ранее Лайф писал, что Минюст США попросил Конгресс разрешить передачу Украине замороженных активов России. Данная инициатива, если она будет принята, позволит передавать такие финансовые средства Киеву для возмещения ущерба, принесённого боевыми действиями.

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Wikipedia

Светлана Оперук

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