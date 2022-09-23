Министры стран БРИКС обязались уважать территориальную целостность всех государств

Министры иностранных дел стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) в ходе встречи на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН договорились уважать суверенитет и территориальную целостность всех государств. Об этом говорится в сообщении, распространённом по итогам переговоров.

"Они обязались уважать суверенитет и территориальную целостность всех государств, подчеркнули свою приверженность мирному разрешению разногласий и споров между странами путём диалога и консультаций и поддержали все усилия, способствующие мирному урегулированию ситуации на Украине", — указывается в документе.

Вместе с тем страны БРИКС подтвердили свою приверженность укреплению и реформированию многосторонней системы, особенно ООН и её главных органов. Ещё они отвергли двойные стандарты в противодействии терроризму и экстремизму, а также призвали к скорейшей доработке и принятию Всеобъемлющей конвенции о международном терроризме.