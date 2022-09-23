СМИ раскрыли, что может войти в восьмой пакет санкций ЕС против России
FT: Новые санкции ЕС против РФ могут коснуться ограничений цен на нефть и IT
Новый пакет санкций Евросоюза против России может коснуться ограничений цен на нефть, IT-сферы и кибербезопасности. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.
Вместе с тем в очередном санкционном пакете будут прописаны дополнительные списки россиян, подпадающих под ограничения, а также меры, направленные против программного обеспечения. По данным газеты, восьмой набор рестрикций будет официально предложен к рассмотрению после встреч чиновников Еврокомиссии с представителями стран – участниц ЕС, которые начинаются в пятницу.
Также FT утверждает, что наиболее радикально настроенные члены ЕС — Польша, Латвия, Литва и Эстония — призывают ввести новые жёсткие ограничения против РФ. Так, они требуют лишить доступа к системам SWIFT ещё больше российских банков, а также настаивают на введении запрета на импорт алмазов. Кроме того, политики этих государств призывают ввести ограничения и против Белоруссии. Однако европейские чиновники отметили, что по некоторым амбициозным идеям соглашения будет достичь сложно.
"Чем больше вы предлагаете, тем больше оснований у некоторых стран ЕС стать несговорчивыми. С другой стороны, если санкций будет слишком мало, "ястребы" скажут, что этого недостаточно", — сказал газете неназванный дипломат.
Ранее Жозеп Боррель заявил о подготовке ЕС пакета новых экономических санкций против РФ. Глава евродипломатии уточнил, что эти ограничения будут направлены на технологическую часть отношений Евросоюза с Россией.
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