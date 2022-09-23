Депутаты Милонов, Хубезов, Саблин и Сокол попросили отправить их в зону спецоперации

Первые четыре депутата Госдумы подали заявления с просьбой отправить их в зону специальной военной операции на Украине, их рассмотрит Минобороны РФ. Об этом сообщил секретарь генерального совета партии ЕР, вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

По его словам, заявления подали Виталий Милонов (зампред Комитета по вопросам семьи, женщин и детей), Дмитрий Хубезов (председатель Комитета Госдумы по охране здоровья), Дмитрий Саблин (зампред Комитета по обороне) и Сергей Сокол (зампред Комитета по экономической политике).

"Заявления первых четырёх депутатов Госдумы от "Единой России" с просьбой отправить их служить в зону СВО в составе ВС РФ мною получены и будут рассмотрены Минобороны РФ", — написал Турчак в телеграм-канале.

Он добавил, что парламентарии с первых дней СВО работают в Донбассе, спасая мирных жителей от рук киевского режима, и хорошо знают, "каково быть русским на исконно русской земле, оккупированной неонацистами".