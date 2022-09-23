Азербайджан и Армения обвинили друг друга в обстреле приграничных районов

ВС Азербайджана обстреляли армянские боевые позиции 23 сентября, об этом сообщило оборонное ведомство страны. Но по данным азербайджанского Минобороны, войска Армении начали вести огонь по приграничным районам ещё вечером 22-го числа.

"23 сентября около 07:40 (06:40 мск. — Прим. Лайфа) подразделения ВС Азербайджана вновь нарушили режим прекращения огня, открыв огонь из стрелкового оружия разного калибра в направлении армянских боевых позиций, расположенных в восточном направлении армяно-азербайджанской границы", — сообщила в телеграм-канале пресс-служба Минобороны Армении.

Армянские военные подавили огонь противника ответными действиями. По данным ведомства, потерь со стороны ВС Армении нет. При этом пресс-служба Минобороны Азербайджана сообщила в телеграм-канале, что противник с 23:45 22 сентября до 08:30 23 сентября с позиций в направлении населённых пунктов Чинарлы Товузгалинского района, Йухары Шорджа, Гюнешли и Зяркенд Басаркечярского района на азербайджано-армянской государственной границе с перерывами обстрелял из разнокалиберного стрелкового оружия позиции армии Азербайджана.