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23 сентября, 08:54

WADA оправдало антидопинговый центр Украины по делу о несоответствии

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) оправдал Национальный антидопинговый центр Украины (НАДЦУ), обвинявшийся в несоответствии кодексу организации. Об этом сообщается на сайте агентства.

Отмечается, что оправдание носит временный характер. Оно вынесено с учётом ситуации на территории Украины. В ближайшее время сотрудникам НАДЦУ необходимо продолжить работу по устранению несоответствий.

"Мы продолжим следить за ситуацией. Комитет по соответствию пересмотрит дело, когда прекратится конфликт. К тому же мы получили информацию, что лица, виновные в нарушениях, больше не работают в НАДЦУ", — заявили в WADA.

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Ранее в ходе расследования выяснилось, что НАДЦУ с 2012 года проводил заблаговременный сбор допинг-проб по взаимной договорённости со спортсменами, что противоречит кодексу WADA.

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Shutterstock

Роман Фейгин

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