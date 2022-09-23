WADA оправдало антидопинговый центр Украины по делу о несоответствии

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) оправдал Национальный антидопинговый центр Украины (НАДЦУ), обвинявшийся в несоответствии кодексу организации. Об этом сообщается на сайте агентства.

Отмечается, что оправдание носит временный характер. Оно вынесено с учётом ситуации на территории Украины. В ближайшее время сотрудникам НАДЦУ необходимо продолжить работу по устранению несоответствий.

"Мы продолжим следить за ситуацией. Комитет по соответствию пересмотрит дело, когда прекратится конфликт. К тому же мы получили информацию, что лица, виновные в нарушениях, больше не работают в НАДЦУ", — заявили в WADA.