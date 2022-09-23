Раскрыт главный стереотип о москвичах

Главным стереотипом о москвичах является тот, что утверждает об их богатой жизни. Причём многие жители столицы пытаются оспорить это мнение, аргументируя настоящими размерами зарплат, которые мало отличаются по всей стране. Об этом рассказал фольклорист, кандидат филологических наук, работающий над проектом "Народная история России", Никита Петров в беседе с "Мослентой".

"Я сам всегда спорю со стереотипами вроде мнения, что москвичи — это в первую очередь туго набитый кошелёк с деньгами. Когда слышишь что-то подобное, начинаешь подробно рассказывать людям про столичные реалии, например, про зарплаты бюджетного сектора, которые мало отличаются вообще по всей стране", — сказал он.

Причём большая часть москвичей не обижается на этот стереотип, ведь он скорее вводит в недоумение. В результате жители столицы пытаются описать реальную ситуацию, чтобы развеять мифы. Однако, подчеркнул Петров, эти слова никак не влияют на мнения людей, уверенных в своих оценках, и они продолжают настаивать на своём.