"Может быть, он знает лучше": Переход Захаряна из сборной России в команду Армении назвали невозможным

Юрист Михаил Прокопец считает, что полузащитник "Динамо" и сборной России Арсен Захарян не сможет выступать за армянскую национальную команду, даже если получит гражданство страны. Об этом передаёт "Спорт-Экспресс".

Накануне СМИ сообщали, что Захарян рассматривает возможность получения гражданства Армении, чтобы выступать за сборную этой страны. При этом не исключалось, что в данном случае ФИФА даже готова предоставить футболисту особое разрешение на переход.

"Гражданство сменить можно. Что касается выступлений за сборную, то по существующим правилам это невозможно. Я не знаю, какие правила будут. Может быть, Захарян знает лучше, чем мы. Может, он знает, что эти правила будут изменены для сборной России. Потому что очевидно, что сборная России не сыграет до июля 2024 года в официальных матчах. Может, ФИФА поменяет эти правила, не знаю. Таких исключений для футболистов до сих пор никто не делал", — сказал Прокопец.

Захарян дебютировал в сборной России в сентябре 2021 года в матче отборочного турнира чемпионата мира против Хорватии (0:0). Всего на счету 19-летнего футболиста четыре матча в составе нашей команды и одна голевая передача.