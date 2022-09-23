Названы сроки начала полётов из России на Северный Кипр

В ноябре начнутся полёты из России на Северный Кипр с пересадкой в Анталье, они будут ежедневными. Об этом сообщает газета Yeni Şafak со ссылкой на источники.

"Детали полётов из России в Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК) становятся всё более ясными. Полёты Москва – аэропорт Эрджан, которые планируются с пересадкой в Анталье, должны начаться в ноябре", — сказано в материале.

При этом на первом рейсе будет присутствовать турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Издание отмечает, что премьер-министр ТРСК Унал Устель, министр туризма Фикри Атаоглу и министр транспорта Эрхан Арыкли приложили все усилия для обеспечения этих рейсов. Согласие на такие авиарейсы уже дало Правительство РФ, указывает газета, однако переговоры ещё продолжаются. О достижении конечного результата должно быть объявлено в ближайшие дни.