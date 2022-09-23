Харьковская чиновница-понторезка лишилась работы из-за фото с отдыха в Ницце и Монако
В Харькове уволили чиновницу из-за фото с отдыха в Ницце и Монако
Анна Рябоконова. Обложка © Вigbookname.com
На Украине разгорелся скандал из-за сотрудницы департамента Харьковского городского совета Анны Рябоконовой, которая отправилась в Ниццу и Монако праздновать день рождения. Оттуда она выкладывала в соцсетях фото с алкоголем на фоне моря и дорогих апартаментов. Однако роскошный отдых чиновницы буквально взбесил простых украинцев — пользователи тут же завалили гневными комментариями странички Рябоконовой.
Как сообщает издание "Страна", после скандала в соцсетях чиновница сразу же закрыла все странички. Но, судя по всему, это ей не помогло избежать "наказания". Заграничной поездкой Рябоконовой уже заинтересовались местные власти. Так, мэр Харькова Игорь Терехов уже пообещал уволить мажорную "патриотку". По словам градоначальника, Рябоконова работала в Департаменте земельных ресурсов. Должность он не уточнил, но заодно напомнил о другом чиновнике — экс-начальнике Анны, которого недавно уволили за переезд за границу.
"Человек, нарушающий моральные принципы в период войны, не имеет права работать в органах местного самоуправления", — прокомментировал Терехов скандал с чиновницей.
Анна Рябоконова отдыхает в Ницце и Монако. Фото © Telegram / "Политика страны"
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