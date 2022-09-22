Как украинские экс-чиновники зарабатывают в Крыму миллионы, пока идёт СВО Известные русофобы — экс-омбудсмен Украины Людмила Денисова и бывший нардеп Андрей Сенченко — до сих пор получают доходы в Крыму. Их бизнес процветает. Как они живут и на что тратят деньги? 36128 36128 Коллаж © LIFE. Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Людмила Денісова, © Wikipedia, © Shutterstock

Особая бухта

Природа спрятала крымскую Балаклавскую бухту вглубь скальной расщелины, где вода всегда остаётся тёплой и спокойной. "Гавань прекрасную" воспел Гомер в Одиссее, за неё проливали кровь генуэзцы и турки, а в 1773 году её отбили русские. Эта была первая победа нашего флота в Чёрном море. В советские времена в бухте разместили секретный военный объект 825 ГТС — подземную базу подводных лодок и склад ядерного оружия. Сейчас там музей. Балаклава остаётся популярным местом отдыха крымчан и туристов.

На Украине гавань изуродовали самостроем, её акватория загрязнилась, а памятники архитектуры обветшали. Сейчас Балаклавскую бухту реконструируют — в ней должна появиться современная яхтенная марина.

На набережной находится дайвинг-центр и яхт-клуб, которыми владеют русофобы — экс-уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека 62-летняя Людмила Денисова и бывший крымский нардеп Андрей Сенченко.

Дайвинг-клуб располагается в доме 5 на набережной Назукина. Фото © yandex.ru/maps

Денисова прославилась, когда в интервью швейцарскому изданию Blick самым гнусным образом оклеветала российских военных:

— Они насилуют, чтобы украинки больше не могли рожать. Изнасилования всегда происходят публично на улице, чтобы все могли это видеть!

Интервью Blick с Людмилой Денисовой. Фото © Facebook (запрещена на территории Российской Федерации) / Людмила Денісова

Русские у Денисовой насиловали младенцев и стариков, а закусывали холодцом из украинской крови. Когда бред омбудсмена стал невыносим, её уволили с формулировкой "непонятная концентрация на противоестественных сексуальных преступлениях, которые не были доказаны". Денисова продолжает публиковать фейки про Российскую армию, но теперь как "независимый" эксперт. При этом Денисова родилась и прожила тридцать лет в Архангельске.

Экс-нардеп Андрей Сеченко мечтает превратить крымчан в людей второго сорта. Фото © Wikipedia

62-летний Андрей Сенченко как депутат Верховной рады инициировал водную блокаду Крыма в 2014-м. За организацию экоцида российские силовики возбудили против него уголовное дело.

Сенченко контролирует "Черноморскую телерадиокомпанию", вещающую токсичную пропаганду на российский полуостров. Он инвестирует в производство бронемашин для ВСУ, возглавляет ассоциацию предприятий оборонной промышленности Украины. Сенченко любит предсказывать "деоккупацию" Крыма, напоминая, что является автором закона "О прощении", приравнивающего крымчан к людям второго сорта.

Сенченко — коренной симферополец, у которого на полуострове осталась тёща.

Людмила Денисова и Андрей Сенченко в девяностых. Фото © korupciya.com

Денисова и Сенченко подружились в крымском обкоме ещё накануне перестройки. Она была юрисконсультом, он — вторым секретарём. Сенченко уже был женат и воспитывал сына. Денисова растила дочерей и ещё не развелась с супругом — военным прокурором, по другим данным — сотрудником КГБ.

В 90-е годы их связывали с ОПГ "Сейлем" — одной из крупных банд Крыма. Чтобы её разгромить, на полуостров приехал прокурор из Донецка. Улики вывели его к руководству региона.

По материалам следствия, вице-премьер Крыма Андрей Сенченко был политическим прикрытием и секретарём сейлемских, а министр финансов Людмила Денисова помогала расхищать бюджетные деньги. Против них возбудили уголовные дела. В частности, за закупку товаров для стариков по завышенным ценам через компании "Сейлема". А муж Денисовой — силовик — держал ресторан "Оливье" в симферопольской гостинице "Москва", которой владел член ОПГ.

Уголовные дела закончились ничем. Выйдя из опалы, Сенченко и Денисова развернули деловую активность в Балаклаве. Они довели до банкротства "Балаклавский судоремонтный завод "Металлист" ВМС Украины". Его активы были проданы.

В середине нулевых Денисова и Сенченко вышли на общегосударственный уровень, избравшись в народные депутаты от партии "Батьковщина" Юлии Тимошенко. Сенченко трудился V–VII созывы и ушёл в тень. Денисова покинула Раду после VIII созыва, став омбудсменом Украины.

Изъять нельзя оставить

В 2017 году власти Севастополя своим решением изъяли часть набережной в Балаклаве у "Золотого символа" — яхт-клуба, принадлежащего Денисовой и Сенченко. На балансе фирмы находились причалы 4Б, 5Б, 6Б и 7Б, понтоны, шкиперские подсобки, склады, лодки, прибрежные заведения, имущество разорённого Балаклавского судоремонтного завода и даже памятник архитектуры — охотничий домик князя Юсупова.

Денисова и Сенченко на яхте. Фото © nefakt.info

Украинские русофобы теперь оспаривают решение властей города. Кроме того, они стали судиться с давним и проверенным контрагентом, балаклавской верфью "Сориус". По иску последней арестована недвижимость "Золотого символа" — это выгодно для Денисовой и Сенченко, так как спорные объекты изымать нельзя.

Зона, выделенная красным, отошла ГУП "Проект развития Балаклава". Выделенная жёлтым всё ещё может приносить доход Денисовой и Сенченко. Фото © yandex.ru/maps

— Город точно забрал пока только здание и причалы на Назукина, 1. Это видно по смене вывески с "Золотого символа" на ГУП "Проект развития Балаклавы". На остальных пристанях ничего не изменилось, зарабатывают те же лица, — поясняют жители Балаклавы.

Здание с интересной судьбой

Кто отдыхал в Балаклаве, знает огромное нескладное здание на набережной Назукина, 5 — его видно из любой точки бухты. Было построено в девяностые годы Денисовой и Сенченко. За нулевые – десятые оно приросло новым корпусом, четвёртым этажом, мансардой с апартаментами и центром подводного плавания "Аквамарин".

Сведения о здании на Назукина, 5 в российском регистре ЕГРН за редким исключением отсутствуют или ошибочны. Общая площадь — 3007 квадратов. Право собственности с 2017 года закреплено за Севастополем. Однако Лайф выяснил, что ещё в 2016-м Денисова с Сенченко продали через "Авито" мансарду-пентхаус за 94 млн рублей, после чего в госсобственности осталось только 2116 квадратов, оценённых в 10 млн рублей.

— Апартаменты 239 кв. м. плюс терраса с видом на бухту, 283 кв. м. Пятый этаж пятиэтажного дома. Отдельный вход, изолированный от посторонних. Без посредников, — гласило объявление. Его разместили по телефону севастопольской компании "Дигаймер", принадлежащей принявшим российское гражданство Елене Титаренко (дочь Денисовой) и Анне Ганже (тёща Сенченко).

Официально дайвинг-клуб "Аквамарин" закрылся в 2014 году, но по факту до сих пор работает. Вот что рассказал Лайфу сотрудник музея истории Балаклавы (другого арендатора дома на Назукина, 5):

— На месте дайвинг, приезжайте. Без вывески работают. Тут офис, оборудование, а плавают они от причалов напротив ресторана "Капрал", там у них своя тусовка. Можете взять у ребят яхту или катер.

Теневой бизнес приносит Денисовой и Сенченко хороший доход.

Возможно, эта лодка скрыла вывеску "Аквамарина" и продолжила работу. Фото © diving-tut.ru

Согласно базе СПАРК, в здании на Назукина зарегистрированы пять компаний, подконтрольных родственникам Денисовой и Сенченко. "Дигаймер" управляет дайвинг-клубом, не сдаёт отчётность, недостоверно указывает директора. "Бизнес-Альянс" обанкротилась, продав с торгов трёхэтажку за 5 млн рублей в крымском Белогорске. "Севастопольмаринсервис" с уставным капиталом в 68 млн рублей формально обслуживает причалы, не имея полноценной бухгалтерии и не указывая руководителя. "Мыс Горн" отбила иск об изъятии гектара земли в Керчи.

Скандальная стройка

Помимо дайвинг-клуба и обслуживания причалов Денисова и Сенченко зарабатывают на строительстве. Им принадлежит симферопольская компания "Триора". По российским налоговым базам, фирму закрыли в 2018 году. Но, судя по украинскому регистру, компания до сих пор функционирует и приносит выручку. Лишь её юридический адрес поменялся на Киев.

"Триора" числится единоличным собственником российского застройщика "СК "Крымжелезобетон" — убыточного по бумагам и оскандалившегося на весь Крымский полуостров проблемными долгостроями. Вот случаи за последние пару лет:

"Крымжелезобетон" получил землю в Судаке на улице Гвардейский, 3 для размещения Центра соцобслуживания пенсионеров, но вместо этого к 2021 году построил жилой комплекс, передав квартиры аффилированным компаниям.

Дом на Генерала Острякова, 3 в Симферополе возвели в прошлом году — это на 20 лет позже обещанного срока. Дольщики не смогли взыскать неустойку, так как "Крымжелезобетон" не заключал с ними договоров, делегировав это право аффилированной компании.

В 2020 году "Крымжелезобетон" реконструировал пятиэтажку на улице Киевской, 76 в посёлке Красногвардейское. У владельцев квартир осталось много претензий: появились проблемы с газом, водой и электричеством.







Директором "Триора" и юристом "Крымжелезобетона" трудится Максим Сидоренко. Он же руководит афиллированной организацией "Алькор-НВП", выступающей субподрядчицей на стройках и соответчицей в суде. Эта компания почти задарма получает в новостройках предназначавшиеся городу квартиры и места общего пользования. Речь о десятках помещений стоимостью свыше 100 млн рублей. Коммунальные предприятия, которые будут собирать деньги с новосёлов, тоже выбираются при участии "Алькор-НВП".

Формально активы "Крымжелезобетона" из года в год уменьшаются и сейчас равны минус 48 млн рублей. Вероятно, застройщик распродаёт недвижимость, что могло ему принести десятки миллионов.

Арендный бизнес

Максим Сидоренко также руководит компанией "Марсель", которая выставила на продажу гостевые дома на улице Халтурина в Ялте. Общая цена — 65 млн рублей.









Домовладение состоит из двух трёхэтажных таунхаусов, парковки, бассейна и ухоженного сада. Открывается вид на море. Если сдавать в аренду туристам, доход достигнет примерно миллиона рублей при текущих ценах.

На Денисову и Сенченко записано нежилое помещение в Ялте на улице Руданского, в котором располагаются магазины. Арендный доход может достигать 2,5–5 млн рублей.

На балансе яхт-клуба "Золотой символ" числится недвижимость на улице 7 Ноября в Балаклаве. Это часть административного здания площадью 880 квадратов, которое занимают региональные отделы судебных приставов и налоговой. Аренда может приносить в месяц до миллиона рублей.

Киевская недвижимость и запасные аэродромы

Людмила Денисова с дочерьми живёт в Киеве и окрестностях. Они владеют недвижимостью на $1,4 млн. У них квартира (№ 48) в престижном ЖК "Златоустовская", особняки в закрытых посёлках "Севериновка" и "Хотов".







Андрей Сенченко живёт в Киеве на улице Сечевых Стрельцов, 37 в квартире 41 — это клубный дом с ценой за квартиру около $500 тыс. Другой недвижимости на Украине у него нет, потому что он сам, его сын и жена предпочитают жить за границей.

ЖК на улице Сечевых Стрельцов, 37. Фото © Google maps

Денисова и Сенченко давно подготовили запасные аэродромы.

Горнолыжный курорт Гштад в Швейцарских Альпах причисляют к самым великосветским местам мира. Там отдыхают звёзды, миллиардеры и королевские семьи. За месяц до начала специальной военной операции Людмила Денисова вложила десять миллионов франков (около 620 млн рублей) в покупку шале на Зуттерштрассе, 4 — это доказывает выписка из земельный книги. Площадь дома 342 м2, участка — 9 соток.

Альпийское шале Людмилы Денисовой.

Андрею Сенченко с нулевых годов принадлежат апартаменты стоимостью $2,5 млн в Лондоне по адресу Flat 3, 15 Cadogan Square. Речь об одном из самых дорогих жилых комплексов во всём Королевстве.

В 2021-м Сенченко зарегистрировал организацию в сфере управления недвижимостью в испанском муниципалитете Альфас-дель-Пи. Адрес совпадает с только что построенными таунхаусами на улице Perseo, 16. Стоимость одного дома около 500 тыс. евро.

Андрей Сенченко часто бывает в американском штате Пенсильвания. Он совладелец коммерческого строения в Бенсалеме на 959 Bristol Pike. Второй хозяин — крымский бизнесмен Андрей Могилянский, отбывший в Америке срок за растление малолетних. Сенченко с женой регулярно навещают Могилянского в его красивой усадьбе в Ричборо.









P.S:

У Людмилы Денисовой и Андрея Сенченко остались компаньоны в Крыму. Например, Сергей Велижанский и Василий Сетков. Ранее они тоже состояли в крымском обкоме, подозревались в связях с бандой "Сейлем", вступили в "Батьковщину", имели доли в "Золотом символе" и "Крымжезеобетоне". В настоящий момент Велижанский и Сетков являются совладельцами дайвинг-клуба на набережной Назукина, 5 — то есть они не потеряли бизнес-связей с киевскими русофобами.

Слева направо: Василий Сетков, Сергей Велижанский, Александр Денисов. Фото © Facebook (запрещена на территории Российской Федерации), © milli-firka.org, © my.mail.ru

Экс-муж Денисовой, отставной силовик Александр Денисов, сейчас владеет ялтинской компанией "Сочи-2". На её балансе числятся торговые точки, расположенные в центре города. Директором работает Александра Чуприна, пенсионер Минобороны Украины. Почта, указанная в профиле "Сочи-2", принадлежит выпускнице академии Народной гвардии Украины Марии Левунец. По телефонам "Сочи-2" сдаётся недвижимость: номера в гостевом доме "Аврора Эллингс" в Отрадном и апартаменты в таунхаусе на Стахановской, 16 в Массандре.

Могут ли русофобы вести бизнес в Крыму? 0 Могут. К ним не придраться - они ведут бизнес через других людей Нет. Этой ситуацией должны заинтересоваться силовики Могут, если платят налоги в России и вкладывают прибыль в развитие Крыма

Авторы Егор Пережогин