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23 сентября, 10:06

Песков пообещал, что процесс вхождения Донбасса в состав РФ пройдёт быстро

Процесс вхождения Луганской и Донецкой народных республик и других освобождённых территорий Украины в состав России пройдёт быстро. Такое заявление журналистам сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я фактически убеждён, что это будет достаточно быстро", — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

Матвиенко: Референдумы в Донбассе и на освобождённых территориях соответствуют Уставу ООН

Матвиенко: Референдумы в Донбассе и на освобождённых территориях соответствуют Уставу ООН

Напомним, сегодня в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях начались референдумы. Старт был дан в 8:00 (совпадает с московским). Продлится голосование до 27 сентября включительно. Из-за соображений безопасности в первые четыре дня голосование будет проходить на придомовых территориях и путём адресного обхода жителей.

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Kremlin.ru

Светлана Оперук

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