ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 23 сентября 2022, 10:06
3303

Песков пообещал, что процесс вхождения Донбасса в состав РФ пройдёт быстро

Процесс вхождения Луганской и Донецкой народных республик и других освобождённых территорий Украины в состав России пройдёт быстро. Такое заявление журналистам сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я фактически убеждён, что это будет достаточно быстро", — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

Матвиенко: Референдумы в Донбассе и на освобождённых территориях соответствуют Уставу ООН
Матвиенко: Референдумы в Донбассе и на освобождённых территориях соответствуют Уставу ООН

Напомним, сегодня в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях начались референдумы. Старт был дан в 8:00 (совпадает с московским). Продлится голосование до 27 сентября включительно. Из-за соображений безопасности в первые четыре дня голосование будет проходить на придомовых территориях и путём адресного обхода жителей.

BannerImage

Kremlin.ru

Евгения Колесникова
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Донбасс
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика России
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar