Песков: Вопрос с кредитами мобилизованных россиян прорабатывается кабмином

"Этот вопрос прорабатывается на уровне правительства. [Это] экономический сектор, очень важно там всё просчитать и так далее. Пока чёткая позиция не сформирована", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее сообщалось, что ЦБ рекомендовал давать кредитные каникулы мобилизованным россиянам. Там не исключили, что в дальнейшем такие меры могут быть закреплены в законе. Напомним: ранее эту тему поднял корреспондент Лайфа в беседе с главой Комитета Госдумы по обороне Андреем Картаполовым. Наш журналист спросил, возникнут ли сложности с выплатой кредита у молодой семьи, где супруга находится в декрете с маленьким ребёнком, а мужу пришла повестка в военкомат. И получил такой ответ парламентария: "Если вас призовут, вы будете продолжать платить ипотеку, но уже со своей новой получки, которая будет очень высокая".