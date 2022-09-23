В Керчи проводили мобилизованных граждан под аплодисменты, гудки машин и троекратное "Ура!"
В распоряжении Лайфа оказалось видео с проводами жителей Керчи, попавших под частичную мобилизацию. Призывников рассадили по автобусам, которые увезут их на боевое слаживание в одну из воинских частей Севастополя. Пронзительные кадры в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS). Автобусы провожали под аплодисменты, гудки машин и крики "Ура!", но, конечно, не обошлось и без слёз.
Проводы мобилизованных граждан в Керчи. Видео © LIFE
Ранее стало известно, что сын губернатора Крыма Сергея Аксёнова был призван к участию в спецоперации на Украине по частичной мобилизации и сегодня утром отправился в воинскую часть.
Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, согласно которому в зону проведения СВО будут призваны граждане, имеющие опыт службы в армии и участия в боевых действиях. Всего на службу планируется призвать около 300 тысяч резервистов.
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