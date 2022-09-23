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Регион
Опубликовано 23 сентября 2022, 09:55
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В Керчи проводили мобилизованных граждан под аплодисменты, гудки машин и троекратное "Ура!"

В распоряжении Лайфа оказалось видео с проводами жителей Керчи, попавших под частичную мобилизацию. Призывников рассадили по автобусам, которые увезут их на боевое слаживание в одну из воинских частей Севастополя. Пронзительные кадры в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS). Автобусы провожали под аплодисменты, гудки машин и крики "Ура!", но, конечно, не обошлось и без слёз.

Проводы мобилизованных граждан в Керчи. Видео © LIFE

Ранее стало известно, что сын губернатора Крыма Сергея Аксёнова был призван к участию в спецоперации на Украине по частичной мобилизации и сегодня утром отправился в воинскую часть.

Минобороны уточнило категории граждан, которые не подпадут под частичную мобилизацию
Минобороны уточнило категории граждан, которые не подпадут под частичную мобилизацию

Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, согласно которому в зону проведения СВО будут призваны граждане, имеющие опыт службы в армии и участия в боевых действиях. Всего на службу планируется призвать около 300 тысяч резервистов.

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Алексей Берковиц
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