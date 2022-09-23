В Керчи проводили мобилизованных граждан под аплодисменты, гудки машин и троекратное "Ура!"

В распоряжении Лайфа оказалось видео с проводами жителей Керчи, попавших под частичную мобилизацию. Призывников рассадили по автобусам, которые увезут их на боевое слаживание в одну из воинских частей Севастополя. Пронзительные кадры в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS). Автобусы провожали под аплодисменты, гудки машин и крики "Ура!", но, конечно, не обошлось и без слёз.