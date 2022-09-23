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23 сентября, 09:50

ВСУ обстреляли село Вознесеновку Белгородской области

Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле ВСУ села Вознесеновки

Украинские войска обстреляли село Вознесеновку Шебекинского городского округа Белгородской области. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, повреждения зафиксированы в пяти частных домах. Никто из местных жителей, по предварительным данным, не пострадал. Кроме того, в результате попадания снаряда противника было посечено три автомобиля.

"По докладу главы округа Владимира Жданова, жертв и пострадавших нет", — добавил Гладков.

  • Последствия обстрела Вознесеновки в Белгородской области со стороны ВСУ. Фото © Telegram / Настоящий Гладков
    Последствия обстрела Вознесеновки в Белгородской области со стороны ВСУ. Фото © Telegram / Настоящий Гладков
  • Последствия обстрела Вознесеновки в Белгородской области со стороны ВСУ. Фото © Telegram / Настоящий Гладков
    Последствия обстрела Вознесеновки в Белгородской области со стороны ВСУ. Фото © Telegram / Настоящий Гладков
  • Последствия обстрела Вознесеновки в Белгородской области со стороны ВСУ. Фото © Telegram / Настоящий Гладков
    Последствия обстрела Вознесеновки в Белгородской области со стороны ВСУ. Фото © Telegram / Настоящий Гладков
  • Последствия обстрела Вознесеновки в Белгородской области со стороны ВСУ. Фото © Telegram / Настоящий Гладков
    Последствия обстрела Вознесеновки в Белгородской области со стороны ВСУ. Фото © Telegram / Настоящий Гладков
  • Последствия обстрела Вознесеновки в Белгородской области со стороны ВСУ. Фото © Telegram / Настоящий Гладков
    Последствия обстрела Вознесеновки в Белгородской области со стороны ВСУ. Фото © Telegram / Настоящий Гладков
  • Последствия обстрела Вознесеновки в Белгородской области со стороны ВСУ. Фото © Telegram / Настоящий Гладков
    Последствия обстрела Вознесеновки в Белгородской области со стороны ВСУ. Фото © Telegram / Настоящий Гладков
  • Последствия обстрела Вознесеновки в Белгородской области со стороны ВСУ. Фото © Telegram / Настоящий Гладков
    Последствия обстрела Вознесеновки в Белгородской области со стороны ВСУ. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Последствия обстрела Вознесеновки в Белгородской области со стороны ВСУ. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

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"Воронка радиусом 12 метров": Опубликованы фото последствий обстрела белгородского села со стороны ВСУ

"Воронка радиусом 12 метров": Опубликованы фото последствий обстрела белгородского села со стороны ВСУ

А ранее, 22 сентября, Вооружённые силы Украины обстреляли приграничное село Елизаветовку в Курской области. Кроме того, неизвестные сбросили взрывное устройство на электроподстанцию под Курском. Возгорание было оперативно ликвидировано, а перебоев с подачей электроэнергии нет.

Обложка ©

Telegram / Настоящий Гладков

Наталья Исакова

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