ВСУ обстреляли село Вознесеновку Белгородской области
Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле ВСУ села Вознесеновки
Украинские войска обстреляли село Вознесеновку Шебекинского городского округа Белгородской области. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, повреждения зафиксированы в пяти частных домах. Никто из местных жителей, по предварительным данным, не пострадал. Кроме того, в результате попадания снаряда противника было посечено три автомобиля.
"По докладу главы округа Владимира Жданова, жертв и пострадавших нет", — добавил Гладков.
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А ранее, 22 сентября, Вооружённые силы Украины обстреляли приграничное село Елизаветовку в Курской области. Кроме того, неизвестные сбросили взрывное устройство на электроподстанцию под Курском. Возгорание было оперативно ликвидировано, а перебоев с подачей электроэнергии нет.
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