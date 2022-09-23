Не подходящих под критерии отправляют домой: Призывники показали Лайфу обстановку у уфимских военкоматов
Призывники рассказали Лайфу, что не подходящих под критерии мобилизации отправляют домой
Мобилизованные мужчины в Уфе рассказали Лайфу о том, что происходит у военкоматов. Многих из тех, кто получил повестку, сразу отправляют домой, потому что они не подходят по возрасту или другим критериям. Остальные же должны прийти на контрольную явку на следующий день.
Мобилизованные в Уфе рассказали об обстановке у военкоматов. Видео © LIFE
"Ребят, те, кто получил повестку, не переживайте, в этот же день вас никто не заберёт. Говорят, в первую очередь будут отсеивать стариков, не годных. Оставят только тех, кто более-менее подходит, — это стрелки, танкисты, сержантский состав, водители", — рассказал Тимур.
Многих, кто не подходит под категории частной мобилизации, сразу отпустили из военкоматов. При этом с каждым человеком проводится личное обсуждение насчёт справок и обстоятельств.
"У меня свадьба должны была быть через месяц, а тут такое", — поделился Евгений.
Повестка пришла также 60-летнему Владимиру. Ему сказали, что призывают до 45 лет и если его будут мобилизовать, то позднее в тыловые части. Пришедшие мужчины не переживают по поводу происходящих событий, чего не скажешь об их семьях.
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Ранее Минобороны уточнило категории граждан, которые не подпадут под частичную мобилизацию. В частности, повестки не придут работникам в сфере IT, информации и связи, СМИ и трудящимся в организациях, обеспечивающих стабильность национальной платёжной системы и инфраструктуры финансового рынка.
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