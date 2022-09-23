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Регион
Опубликовано 23 сентября 2022, 09:52
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Сын главы Крыма призван по частичной мобилизации и уже отправился в часть

Аксёнов сообщил, что его сын призван по частичной мобилизации и отправлен в часть

Сын губернатора Крыма Сергея Аксёнова был призван к участию в спецоперации на Украине по частичной мобилизации и сегодня утром отправился в воинскую часть. Об этом журналистам сообщил глава полуострова.

"Сегодня мой сын был призван, соответственно, выехал утром в подразделение на территорию части. Пришёл ко мне сам, горжусь своим сыном. Он говорит, что вчера позвонили с военкомата", — сказал Аксёнов.

По его словам, сын сказал, что не может остаться в стороне. Сегодня глава Крыма проводил его из симферопольского военкомата, как и других призывников, в воинскую часть. Аксёнов подчеркнул, что различий нет ни для кого, ведь закон един для всех.

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Ранее Минобороны уточнило категории граждан, которые не подпадут под частичную мобилизацию. Основанием для освобождения будут считаться списки, предоставляемые руководителями организаций в Генштаб РФ.

Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, согласно которому в зону проведения СВО будут призваны граждане, имеющие опыт службы в армии и участия в боевых действиях. Всего на службу планируется призвать около 300 тысяч резервистов. Указ о частичной мобилизации уже опубликован, его детали — здесь. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил приступить к его исполнению.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Евгения Колесникова
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