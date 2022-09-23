Сын губернатора Крыма Сергея Аксёнова был призван к участию в спецоперации на Украине по частичной мобилизации и сегодня утром отправился в воинскую часть. Об этом журналистам сообщил глава полуострова.

"Сегодня мой сын был призван, соответственно, выехал утром в подразделение на территорию части. Пришёл ко мне сам, горжусь своим сыном. Он говорит, что вчера позвонили с военкомата", — сказал Аксёнов.

По его словам, сын сказал, что не может остаться в стороне. Сегодня глава Крыма проводил его из симферопольского военкомата, как и других призывников, в воинскую часть. Аксёнов подчеркнул, что различий нет ни для кого, ведь закон един для всех.