Сын главы Крыма призван по частичной мобилизации и уже отправился в часть
Аксёнов сообщил, что его сын призван по частичной мобилизации и отправлен в часть
Сын губернатора Крыма Сергея Аксёнова был призван к участию в спецоперации на Украине по частичной мобилизации и сегодня утром отправился в воинскую часть. Об этом журналистам сообщил глава полуострова.
"Сегодня мой сын был призван, соответственно, выехал утром в подразделение на территорию части. Пришёл ко мне сам, горжусь своим сыном. Он говорит, что вчера позвонили с военкомата", — сказал Аксёнов.
По его словам, сын сказал, что не может остаться в стороне. Сегодня глава Крыма проводил его из симферопольского военкомата, как и других призывников, в воинскую часть. Аксёнов подчеркнул, что различий нет ни для кого, ведь закон един для всех.
Ранее Минобороны уточнило категории граждан, которые не подпадут под частичную мобилизацию. Основанием для освобождения будут считаться списки, предоставляемые руководителями организаций в Генштаб РФ.
Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, согласно которому в зону проведения СВО будут призваны граждане, имеющие опыт службы в армии и участия в боевых действиях. Всего на службу планируется призвать около 300 тысяч резервистов. Указ о частичной мобилизации уже опубликован, его детали — здесь. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил приступить к его исполнению.
ТАСС / Сергей Мальгавко