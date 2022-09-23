Путин сегодня проведёт оперативное совещание с членами Совбеза

Президент России Владимир Путин сегодня, 23 сентября, проведёт оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"В середине дня он планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", — сказал представитель Кремля.