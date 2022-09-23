Путин сегодня проведёт оперативное совещание с членами Совбеза
Президент России Владимир Путин сегодня, 23 сентября, проведёт оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"В середине дня он планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", — сказал представитель Кремля.
В прошлый раз оперативное совещание с Совбезом состоялось 9 сентября, ещё до объявления президентом частичной мобилизации. Тогда обсуждалось обеспечение жильём российских военнослужащих.
Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, согласно которому в зону проведения СВО будут призваны граждане, имеющие опыт службы в армии и участия в боевых действиях. Всего на службу планируется призвать около 300 тысяч резервистов. Указ о частичной мобилизации уже опубликован, его детали — здесь. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил приступить к его исполнению.
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