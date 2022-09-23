Положительно оценивают работу Путина 80% россиян

Большая часть россиян положительно оценивают работу президента России Владимира Путина на своём посту. Такие результаты опроса приводит фонд "Общественное мнение".

Так, хорошо оценили работу главы государства 80% опрошенных, 11% респондентов затруднились ответить на этот вопрос, а 10% считают, что президент плохо справляется с обязанностями.

При этом Путину доверяют 77% россиян, 13% не доверяют, 10% затруднились с ответом. Опрос ФОМ проводился с 16 по 18 сентября среди 1,5 тысячи респондентов от 18 лет и старше в 104 населённых пунктах 53 российских регионов.