Положительно оценивают работу Путина 80% россиян
Опрос ФОМ показал, что 80% россиян положительно оценивают работу Путина
Большая часть россиян положительно оценивают работу президента России Владимира Путина на своём посту. Такие результаты опроса приводит фонд "Общественное мнение".
Так, хорошо оценили работу главы государства 80% опрошенных, 11% респондентов затруднились ответить на этот вопрос, а 10% считают, что президент плохо справляется с обязанностями.
При этом Путину доверяют 77% россиян, 13% не доверяют, 10% затруднились с ответом. Опрос ФОМ проводился с 16 по 18 сентября среди 1,5 тысячи респондентов от 18 лет и старше в 104 населённых пунктах 53 российских регионов.
Ранее Владимир Путин заявил, что никто и никогда не сможет отменить российскую цивилизацию. Глава государства подчеркнул, что россияне не поддадутся шантажу и запугиванию и никогда не предадут свой суверенитет.