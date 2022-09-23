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23 сентября, 08:05

Появилось видео возгорания самоката в лифте, который чуть не сжёг заживо хозяина

Момент самовозгорания самоката с мужчиной в краснодарском лифте попал на видео

В Сети появилось видео с моментом возгорания электросамоката в лифте многоэтажки в Краснодаре. Сейчас мужчина находится в больнице с сильными ожогами.

Сломанный электросамокат чуть не сжёг хозяина в лифте многоэтажки. Видео © Telegram-канал "Кубанские новости"

Всё произошло утром 21 сентября на улице Красных Партизан. Владелец самоката обнаружил у него неисправность. Он взял средство передвижения в лифт, чтобы отвезти в ремонт. На кадрах видно, что в какой-то момент произошло самовозгорание электросамоката. Кабину лифта заволокло дымом.

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Напомним, двери лифта после произошедшего оказались заблокированы и выбраться самостоятельно пострадавший не смог. Он получил ожоги третьей степени 60% тела.

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Telegram / "Кубанские новости"

Артур Лапсаков

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