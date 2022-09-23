Люди поддерживают Россию: Украинский диверсант не смог найти подельников для теракта на Херсонщине

Украинский диверсант, задержанный ранее за подготовку терактов для срыва референдума в Херсонской области, признался, что не смог найти себе подельников в Новой Каховке, так как местные жители хорошо относились к РФ.

Валерий Панчук должен был подорвать ЛЭП, которая питает Крым, Херсонскую и Запорожскую области. Но он понял, что не справится один, и сказал об этом своему куратору, который и предложил подыскать подельников среди местного населения.

"Это было в мае, и в то время в Новой Каховке, я думал, что можно было любого попросить и каждый бы помог. Начал людей спрашивать — знакомые отказались. А потом я уже ходил и слушал, как люди разговаривают — люди поменяли отношение: что Украина бросила, тогда уже начали давать пенсии (от России. — Прим. Лайфа), пайки. То есть люди стали относиться лучше в сторону России. Людей я себе — помощников — не нашёл", — цитирует задержанного РИА "Новости".