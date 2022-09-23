Росстат назвал регионы с самой высокой и низкой зарплатами
Росстат: Чукотка стала лидирующим по стране регионом по размеру средней зарплаты
Самая высокая средняя зарплата в России в июне 2022 года оказалась на Чукотке, меньше всего получают в Чечне. Такие данные приводит Росстат, передаёт RT.
В пятёрку регионов с самыми высокими зарплатами также вошли Ямало-Ненецкий автономный округ (135,8 тыс.), Камчатский край (127,2 тыс.), Ненецкий автономный округ (123,7 тыс.) и Москва (123,7 тыс.).
Среди субъектов РФ с низкими зарплатами оказались Чеченская Республика (34,1 тыс.), Ингушетия (34,8 тыс.), Карачаево-Черкесия (39 тыс.), Кабардино-Балкария (39,1 тыс.) и Ивановская область (39,4 тыс.).
В сравнении с июнем прошлого года средняя зарплата в России выросла почти на восемь тысяч рублей (66,6 тыс. против 58,7 тыс.).
Как заметил директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович, это абсолютно традиционное соотношение. На первых местах обычно находятся регионы, занимающиеся добычей нефти, газа, золота и алмазов, а Ингушетия, Карачаево-Черкесия и Дагестан всегда были внизу рейтинга, прежде всего из-за высокого уровня безработицы.
Ранее были названы вакансии в Петербурге с зарплатой в 300 тысяч рублей. Топ возглавила вакансия менеджера по продажам.
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