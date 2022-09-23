Росстат назвал регионы с самой высокой и низкой зарплатами

Самая высокая средняя зарплата в России в июне 2022 года оказалась на Чукотке, меньше всего получают в Чечне. Такие данные приводит Росстат, передаёт RT.

В пятёрку регионов с самыми высокими зарплатами также вошли Ямало-Ненецкий автономный округ (135,8 тыс.), Камчатский край (127,2 тыс.), Ненецкий автономный округ (123,7 тыс.) и Москва (123,7 тыс.).

Среди субъектов РФ с низкими зарплатами оказались Чеченская Республика (34,1 тыс.), Ингушетия (34,8 тыс.), Карачаево-Черкесия (39 тыс.), Кабардино-Балкария (39,1 тыс.) и Ивановская область (39,4 тыс.).

В сравнении с июнем прошлого года средняя зарплата в России выросла почти на восемь тысяч рублей (66,6 тыс. против 58,7 тыс.).