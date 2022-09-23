ВС РФ начали активно эксплуатировать беспилотники ZALA

Российские войска стали активно применять беспилотные летательные аппараты (БЛА) компании ZALA Aero, входящей в концерн "Калашникова". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента концерна Алана Лушникова.

"Любые БЛА ZALA являются новыми для Министерства обороны РФ. Но, как видно по публикациям, их начали активно эксплуатировать подразделения", — сказал он.

В частности, речь идёт о дронах-камикадзе "Куб" и "Ланцет", представляющих из себя барражирующие боеприпасы различного назначения. "Куб" способен находиться в воздухе до 30 минут и летать со скоростью 130 км/ч. "Ланцет" способен преодолеть расстояние в 40 км и имеет телевизионный канал связи, благодаря чему возможно подтвердить успешность поражения цели.