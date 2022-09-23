Ещё две администрации пытались поджечь в российских регионах

Неизвестные атаковали здания администраций в Волгоградской области и Алтайском крае. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Вахтёр Администрации города Камышина в Волгоградской области сообщил об атаке в три часа ночи: мужчина с чулком на голове лет 30 на вид кинул в окно первого этажа две бутылки. Однако попытки поджечь мэрию были тщетны: ничего не загорелось. Позднее на месте нашли осколки от бутылок из-под пива.

А в посёлке Целинном на Алтае загорелся Дом культуры, где находится в том числе и администрация сельсовета. Позднее там были найдены разбитые окна. Пожар начался в офисе почты, а затем перекинулся по потолку на помещение администрации. В результате полностью выгорел офис Почты России, а в мэрии оказался повреждён лишь потолок. Пострадавших нет.