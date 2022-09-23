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23 сентября, 08:16

Доллар дал трещину из-за антироссийских санкций, заявили на Западе

Экономист Рикардс: Американский доллар дал трещину из-за санкций против России

Американский доллар дал трещину из-за санкций, введённых против России. Об этом сообщил экономист Джеймс Рикардс в статье для The Daily Reckoning.

"Ещё одна трещина в фундаменте доллара. <...> Предпринимаются усилия по внедрению новых платёжных валют и новых платёжных каналов. Этот процесс был ускорен режимом санкций против России", — говорится в публикации.

По словам обозревателя, после того как США отключили некоторые банки РФ от SWIFT, Москва и Пекин начали создавать новую систему, позволяющую проводить платежи в юанях и рублях. Это поспособствует расширению торговых связей между Россией и Китаем, а также положит начало процессу вытеснения американского доллара, ведь он уже не будет расчётной единицей в отношениях этих двух государств, подчеркнул Рикардс. Такое торговое партнёрство будет расширяться за счёт привлечения других стран, которые признают полезность рубля и юаня. Предложение о присоединении к этой системе получат страны БРИКС и некоторые союзники Москвы и Пекина.

Все страны понимают, что, пока они зависят от американского доллара для хранения активов или покупки глобальных товаров, они будут "находиться под пятой" тех, кто контролирует системы платежей в этой валюте. В частности, речь идёт о США, некоторых крупных европейских и японских банках.

"Страны также знают, что, хотя в настоящее время мишенью санкций является Россия, следующими легко могут стать другие. Единственный способ избежать санкций — уйти от доллара", — добавил экономист.

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Ранее стало известно, что новые санкции ЕС против РФ могут коснуться ограничений цен на нефть и IT. Вместе с тем Польша, Латвия, Литва и Эстония требуют лишить доступа к системам SWIFT ещё больше российских банков, а также настаивают на введении запрета на импорт алмазов.

Обложка ©

Freepik

Светлана Оперук

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