Песков: В Кремле восхищаются людьми, которые пришли в военкоматы без повестки
Российские власти восхищаются людьми, которые пришли в военные комиссариаты добровольно без повестки. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Восхищением. Мы гордимся такими людьми", — ответил он на вопрос, как в Кремле комментируют сообщения о том, что за первые сутки в военкоматы самостоятельно пришли десять тысяч человек.
При этом Песков подчеркнул, что ему не известно, были ли такие же добровольцы среди сотрудников администрации президента.
Ранее на Сахалине казаки-добровольцы явились в военкоматы, не дожидаясь повесток. Атаман Александр Агибалов подчеркнул, что в текущей ситуации особенно важно сплотиться и поддержать решение президента страны Владимира Путина, присоединившись к борьбе за сохранение русского мира.