Песков: В Кремле восхищаются людьми, которые пришли в военкоматы без повестки

Российские власти восхищаются людьми, которые пришли в военные комиссариаты добровольно без повестки. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Восхищением. Мы гордимся такими людьми", — ответил он на вопрос, как в Кремле комментируют сообщения о том, что за первые сутки в военкоматы самостоятельно пришли десять тысяч человек.

При этом Песков подчеркнул, что ему не известно, были ли такие же добровольцы среди сотрудников администрации президента.