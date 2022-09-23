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Регион
Опубликовано 23 сентября 2022, 10:03
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Песков: В Кремле восхищаются людьми, которые пришли в военкоматы без повестки

Российские власти восхищаются людьми, которые пришли в военные комиссариаты добровольно без повестки. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Восхищением. Мы гордимся такими людьми", — ответил он на вопрос, как в Кремле комментируют сообщения о том, что за первые сутки в военкоматы самостоятельно пришли десять тысяч человек.

При этом Песков подчеркнул, что ему не известно, были ли такие же добровольцы среди сотрудников администрации президента.

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Ранее на Сахалине казаки-добровольцы явились в военкоматы, не дожидаясь повесток. Атаман Александр Агибалов подчеркнул, что в текущей ситуации особенно важно сплотиться и поддержать решение президента страны Владимира Путина, присоединившись к борьбе за сохранение русского мира.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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