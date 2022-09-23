"Единая Россия" внесла в ГД поправки о сохранении рабочих мест за мобилизованными

"Единая Россия" внесла в Госдуму поправки о сохранении рабочих мест за мобилизованными гражданами. Об этом сообщает пресс-служба партии в телеграм-канале.

"Предложенные нами изменения позволят зачесть период, проведённый на военной службе, в трудовой стаж, оставят за сотрудником дополнительное страхование, негосударственное пенсионное обеспечение, возможности улучшения социально-бытовых условий. Кроме того, дополнительные гарантии получат члены семей таких военнослужащих", — отметил один из авторов законопроекта, секретарь Генсовета ЕР Андрей Турчак.

Таким образом, призванные по частичной мобилизации граждане после демобилизации смогут вернуться на место, где они трудились ранее. Аналогичные изменения по сохранению рабочих мест коснутся и гражданских служащих.