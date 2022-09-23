"Единая Россия" внесла в ГД поправки о сохранении рабочих мест за мобилизованными
"Единая Россия" внесла в Госдуму поправки о сохранении рабочих мест за мобилизованными гражданами. Об этом сообщает пресс-служба партии в телеграм-канале.
"Предложенные нами изменения позволят зачесть период, проведённый на военной службе, в трудовой стаж, оставят за сотрудником дополнительное страхование, негосударственное пенсионное обеспечение, возможности улучшения социально-бытовых условий. Кроме того, дополнительные гарантии получат члены семей таких военнослужащих", — отметил один из авторов законопроекта, секретарь Генсовета ЕР Андрей Турчак.
Таким образом, призванные по частичной мобилизации граждане после демобилизации смогут вернуться на место, где они трудились ранее. Аналогичные изменения по сохранению рабочих мест коснутся и гражданских служащих.
А накануне Лайф сообщал, что кабмин утвердил постановление о сохранении рабочих мест для мобилизованных россиян. Как следует из постановления, трудовые договоры на время отсутствия граждан будут приостановлены, но не расторгнуты. Таким образом, рабочие места сохранятся.
Напомним: 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, согласно которому в зону проведения СВО будут призваны граждане, имеющие опыт службы в армии и участия в боевых действиях. Всего на службу планируется призвать около 300 тысяч резервистов. Указ о частичной мобилизации уже опубликован, его детали — здесь. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил приступить к его исполнению.
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