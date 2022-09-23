Песков: Решения об организации авиарейсов из РФ на Северный Кипр не принимались
Никаких решений относительно организации авиарейсов между Россией и Северным Кипром не принималось. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Пока никаких решений на этот счёт не принималось", — сказал официальный представитель Кремля.
Ранее сообщалось, что авиарейсы из России на Северный Кипр могут начаться в ноябре. Причём на первом полёте будет присутствовать турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
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