НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
23 сентября, 10:12

Песков: Решения об организации авиарейсов из РФ на Северный Кипр не принимались

Никаких решений относительно организации авиарейсов между Россией и Северным Кипром не принималось. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока никаких решений на этот счёт не принималось", — сказал официальный представитель Кремля.

На Шри-Ланке рассказали, когда восстановят авиасообщение с РФ

На Шри-Ланке рассказали, когда восстановят авиасообщение с РФ

Ранее сообщалось, что авиарейсы из России на Северный Кипр могут начаться в ноябре. Причём на первом полёте будет присутствовать турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

Обложка ©

Kremlin.ru

Александр Юнашев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров