Песков: Решения об организации авиарейсов из РФ на Северный Кипр не принимались

Никаких решений относительно организации авиарейсов между Россией и Северным Кипром не принималось. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока никаких решений на этот счёт не принималось", — сказал официальный представитель Кремля.